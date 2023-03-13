Карпин об участии сборной в азиатском турнире: Впервые слышу

Главный тренер сборной Россиизаявил, что у него нет информации о том, что национальная команда сыграет на турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

Ранее сообщалось, что турнир пройдет в июне этого года.

«Без понятия. Первый раз слышу, так что не знаю пока ничего. Я не в курсе», — приводит слова Карпина «Р-Спорт».

Напомним, 23 марта сборная России проведет товарищеский матч с Ираном, а еще через три дня встретится с Ираком.

Российские сборные и клубы были отстранены от участия в официальных международных матчах.

В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к АФК, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос до марта.