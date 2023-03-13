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    «Больше нет никакой изоляции». Колосков высказался о приглашении сборной России на турнир в Азии

    Футбол Сборная России Футбол России РФС Товарищеские матчи
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что сборная России примет участие в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA).

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Чем больше игр, тем лучше, это хорошо для ребят, выступающих за сборную. Быть заигранным за национальную команду — большое дело. Не имеет значения, с кем, где и когда играть, футболист войдет в историю игрой за сборную.

    Мы видим, что уже некоторые спортивные федерации начинают допускать наших спортсменов, ограничения ослабевают, так что нашим футболистам надо готовиться.

    Приглашение на этот турнир говорит о том, что уже нет никакой мировой изоляции, есть лишь временное исключение из конкретных соревнований. Со всех точек зрения это хороший вариант для сборной России и будущего российского футбола», — приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

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