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    «Севилья» благодаря голу Ламелы обыграла «Альмерию»

    «Севилья» — «Альмерия»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В домашнем матче 25-го тура чемпионата Испании «Севилья» обыграла «Альмерию» со счетом 2:1.

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    При этом андалусийцы пропустили первыми. В дебюте встречи отметился Серхио Акьем.

    Еще до перерыва Лукас Окампос ударом с пенальти счет сравнял, а победный мяч у хозяев забил Эрик Ламела.

    Футбол. Испания. Примера
    Севилья — Альмерия 2:1
    Голы: 0:1 Серхио Акьем (2'), 1:1 Лукас Окампос (пенальти) (45 + 2'), 2:1 Эрик Ламела (73') Севилья: Яссин Буну (Марко Дмитрович, 37'), Танги Ньянзу (Бриан Хиль, 52'), Неманья Гудель, Луак Баде, Хесус Навас, Жоан Жордан, Иван Ракитич, Алекс Теллес (Маркос Акунья, 63'), Сусо (Оливер Торрес, 63'), Юссеф Эн-Несири, Лукас Окампос (Эрик Ламела, 63') Альмерия: Эль Билал Туре (Ларджи Рамазани, 12'), Луис Суарес, Арнау Пучмаль (Франсиско Портильо, 60'), Pozo, Лукас Робертоне, Эгварас, Серхио Акьем (Алекс Сентельес, 12'), Срджян Бабич, Родриго Эли, Чуми, Фернандо Мартинес Предупреждения: Серхио Акьем (12'), Луак Баде (32'), Лукас Окампос (45 + 3'), Неманья Гудель (71'), Juan Brandariz (72'), Эрик Ламела (74'), Родриго Эли (83'), Лео Баптистау (87')

    После этого результата «Севилья» поднялась на 13-е место в таблице Ла Лиги с 27 очками. «Альмерия» опустилась на 19-ю строчку с 24 очками.

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