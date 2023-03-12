Сегодня в 17:00 по московскому времени на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне «Фулхэм» примет лидера турнирной таблицы — «Арсенал». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Фулхэм»

«Дачники» после 26-ти сыгранных туров расположились на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ. На счету лондонцев 39 очков: 11 побед, 6 ничьих и 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 38:34.

Подопечные Марку Силвы забуксовали в двух последних матчах, набрав в них лишь одно очко. Сначала дачники ушли от поражения в домашней встрече против «Вулверхэмптона» (1:1), а в крайнем туре на выезде уступили набравшему ход «Брентфорду» (2:3). Стоит отметить израильского нападающего «Фулхэма» Манора Соломона, на счету которого четыре забитых мяча в четырех последних матчах.

«Арсенал»

«Канониры» лидируют в чемпионате Англии, набрав 63 очка после 26-ти туров. На счету «Арсенала» 20 побед, 3 ничьи и 3 поражения в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 59:26.

«Арсенал» на неделе проводил первый матч 1/8 финала Лиги Европы против португальского «Спортинга» (2:2). Выезд в Лиссабон получился непростым и «канониры» довольствовались лишь ничьей, которая еще не гарантирует лондонцам проход в следующую стадию.

В чемпионате Англии «Арсенал» не теряет очки на протяжении четырех последних матчей подряд. После поражения от главного конкурента за чемпионство «Манчестер Сити» (1:3) лондонцы поочередно обыграли на выезде «Астон Виллу» (4:2) и «Лестер» (4:0), а в двух домашних матчах сначала разгромили «Эвертон» (4:0), а затем одержали сверхволевую победу над «Борнмутом» (3:2), уступая по ходу встречи в два мяча.

Личные встречи

В первом круге «Арсенал» одержал волевую победу на «Эмирейтс» со счетом 2:1. Всего за 10 последних матчей на счету «канониров» 7 побед, «Фулхэм» выиграл одну встречу и еще дважды команды разошлись миром.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фулхэм» — «Арсенал» с коэффициентом 2.39.