«Фулхэм»
«Фулхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 39 очков.
В начале недели «Фулхэм» проиграл на поле «Брентфорда» — 2:3.
Коэффициенты матча Фулхэм — Арсенал Лондон
Это было первое поражение команды Марку Силвы после 23 января. На этом отрезке «дачники» одержали четыре победы и трижды сыграли вничью.
На своем поле «Фулхэм» до сих пор остался без набранных очков только в трех матчах.
При этом стоит обратить внимание, что лондонский клуб забил 21 гол в 13-ти домашних матчах. И это весьма неплохой показатель для середняка. Просто для сравнения: у «Челси» в текущем чемпионате всего лишь 24 забитых мяча с учетом и домашних, и гостевых матчей.
«Арсенал»
«Арсенал» тем временем продолжает лидировать, набрав в 26-ти матчах 63 очка. Отрыв от «Манчестер Сити» составляет пять очков.
Несколько дней назад «Арсенал» сыграл на выезде вничью с лиссабонским «Спортингом» (2:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Игра получилось нервной, «канониры» сначала вели в счете, потом уступали, но все-таки смогли отыграться.
Перед этим у «Арсенала» была серия из четырех побед — команда Микеля Артеты набрала 12 очков в АПЛ.
На прошлой неделе «Арсенал» одержал эпичную победу над «Борнмутом» (3:2), совершив камбэк со счета 0:2 с голом на последней минуте.
«Арсенал» выиграл десять из 13 гостевых матчей в АПЛ.
Прогноз и ставка
На «Фулхэм» в этом матче можно поставить за 5.70, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Арсенала» — за 1.57.
«Арсенал» не лучшим образом сыграл против «Спортинга», но есть подозрение, что команда Артеты сконцентрирована исключительно на АПЛ. Кто знает, когда еще выпадет такой шанс побороться за чемпионский титул.
Ставка — победа «Арсенала» + тотал больше 2,5 за 2.39.
«Фулхэм», скорее всего, свой гол тоже забьет. С атакой у команды Силвы действительно все в порядке.
Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.02.