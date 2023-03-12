Лондонский «Арсенал» сыграет на выезде против «Фулхэма» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 марта, начало — в 17:00 мск. «Фулхэм» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

«Фулхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 39 очков.

В начале недели «Фулхэм» проиграл на поле «Брентфорда» — 2:3.

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Это было первое поражение команды Марку Силвы после 23 января. На этом отрезке «дачники» одержали четыре победы и трижды сыграли вничью.

На своем поле «Фулхэм» до сих пор остался без набранных очков только в трех матчах.

Все прогнозы на АПЛ

При этом стоит обратить внимание, что лондонский клуб забил 21 гол в 13-ти домашних матчах. И это весьма неплохой показатель для середняка. Просто для сравнения: у «Челси» в текущем чемпионате всего лишь 24 забитых мяча с учетом и домашних, и гостевых матчей.

«Арсенал»

«Арсенал» тем временем продолжает лидировать, набрав в 26-ти матчах 63 очка. Отрыв от «Манчестер Сити» составляет пять очков.

Несколько дней назад «Арсенал» сыграл на выезде вничью с лиссабонским «Спортингом» (2:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Игра получилось нервной, «канониры» сначала вели в счете, потом уступали, но все-таки смогли отыграться.

Перед этим у «Арсенала» была серия из четырех побед — команда Микеля Артеты набрала 12 очков в АПЛ.

На прошлой неделе «Арсенал» одержал эпичную победу над «Борнмутом» (3:2), совершив камбэк со счета 0:2 с голом на последней минуте.

«Арсенал» выиграл десять из 13 гостевых матчей в АПЛ.

Прогноз и ставка

На «Фулхэм» в этом матче можно поставить за 5.70, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Арсенала» — за 1.57.

«Арсенал» не лучшим образом сыграл против «Спортинга», но есть подозрение, что команда Артеты сконцентрирована исключительно на АПЛ. Кто знает, когда еще выпадет такой шанс побороться за чемпионский титул.

Ставка — победа «Арсенала» + тотал больше 2,5 за 2.39.

«Фулхэм», скорее всего, свой гол тоже забьет. С атакой у команды Силвы действительно все в порядке.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.02.