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    • «Барселона» хочет купить Канселу
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    «Барселона» хочет купить Канселу

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    «Барселона» рассматривает возможность приобретения защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

    Жоау Канселу
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    Жоау Канселу

    Во второй половине сезона португальский футболист выступает на правах аренды за «Баварию». Канселу решил покинуть «Манчестер Сити» из-за конфликта с Хосепом Гвардиолой.

    По информации Diario SPORT, в «Барселоне» удивлены тем, что Жоау сначала перестал попадать в стартовый состав в «Ман Сити», а потом и в «Баварии».

    В каталонском клубе допускают, что это связано с поведением игрока. В связи с этим, руководство «Барсы» хочет как можно больше узнать о характере Канселу.

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    • Ранее стало известно, что «Бавария» решила не выкупать Канселу у «Манчестер Сити».

    Напомним, сообщалось, что Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону».

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