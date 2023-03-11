«Барселона» хочет купить Канселу

рассматривает возможность приобретения защитника «Манчестер Сити»

Во второй половине сезона португальский футболист выступает на правах аренды за «Баварию». Канселу решил покинуть «Манчестер Сити» из-за конфликта с Хосепом Гвардиолой.

По информации Diario SPORT, в «Барселоне» удивлены тем, что Жоау сначала перестал попадать в стартовый состав в «Ман Сити», а потом и в «Баварии».

В каталонском клубе допускают, что это связано с поведением игрока. В связи с этим, руководство «Барсы» хочет как можно больше узнать о характере Канселу.

Ранее стало известно, что «Бавария» решила не выкупать Канселу у «Манчестер Сити».

Напомним, сообщалось, что Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону».