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    «Бавария» решила не выкупать Канселу у «Ман Сити»

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    Жоау Канселу после завершения аренды в «Баварии» вернется в «Манчестер Сити».

    Жоау Канселу
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    Жоау Канселу

    По информации Calciomercato, мюнхенский клуб решил не выкупать португальского защитника.

    В «Баварии» пришли к выводу, что Канселу не сможет усилить команду.

    После 14 февраля 28-летний футболист ни разу не попадал в стартовый состав «Баварии».

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    • Напомним, «Бавария» арендовала Канселу в январе. Канселу решил покинуть «Ман Сити» из-за конфликта с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

    Ранее стало известно, что «Бавария» продлит контракт с французским защитником Люкой Эрнандесом.

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