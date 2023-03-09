«Бавария» решила не выкупать Канселу у «Ман Сити»

Жоау Канселу Фото: globallookpress.com
По информации Calciomercato, мюнхенский клуб решил не выкупать португальского защитника.
В «Баварии» пришли к выводу, что Канселу не сможет усилить команду.
После 14 февраля 28-летний футболист ни разу не попадал в стартовый состав «Баварии».
Напомним, «Бавария» арендовала Канселу в январе. Канселу решил покинуть «Ман Сити» из-за конфликта с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.
Ранее стало известно, что «Бавария» продлит контракт с французским защитником Люкой Эрнандесом.