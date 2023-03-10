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    Тен Хаг: Всегда здорово видеть, как команда реагирует на неудачи

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Бетисом» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Мы играли очень хорошо в обоих таймах. К перерыву мы должны были вести 3:0, но допустили одну ошибку и закончили 1:1.

    Мы забили несколько хороших мячей, дали фанатам повод проявить поддержку — и они это сделали, за что мы очень признательны. Отношение к делу было отличным, мы хорошо работали с мячом, здорово менялись и делали забегания за спины защитникам. Мы создали много моментов.

    Всегда здорово видеть, как команда реагирует на неудачи. Мы не впервые в этом сезоне начинаем все заново. У этой команды есть характер, так что отдаю ей должное.

    Вегорст был близок к голу много раз. Он создавал моменты для других и заслужил забить свой мяч. Бруну был великолепен, вел команду за собой, диктуя ход игры и отдавая хорошие передачи, а затем сам забил», — приводит слова тен Хага ВВС.

    Ответная игра состоится 16 марта в Испании на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

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