Непомнящий: «Спартаку» надо понять, что в РПЛ нет клубов, с которыми можно играть в полноги

Известный тренерподелился мнением о главных событиях 18-го тура чемпионата России.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая «Спартак» на восемь очков.

«Интрига в чемпионской гонке почти умерла? Мне изначально казалось, что шансов нет, а сейчас 8 очков — это большой отрыв.

Много чего было интересного в 18-м туре, но Артем Дзюба как всегда все переплюнул. А так, ярко себя проявляет "Зенит". Даже ярче, чем я полагал. Видно, что это абсолютно управляемая команда, хотя могли возникать сомнения. Все‑таки много бразильцев, они не очень мотивированы, но на самом деле там все в порядке. Это удивление со знаком плюс.

ЦСКА разочаровал своим проигрышем "Сочи". Но я это связываю не только с тем, что южан возглавил Бердыев, который как положено ее выстраивает. Все‑таки у армейцев проблемы с составом никак не наладятся. Особенно в обороне. В последнем матче играл только один центральный защитник. Тем не менее, я все‑таки ждал, что ЦСКА продолжит конкурировать с "Зенитом".

Кто удивил? "Химки". Команда почти на сто процентов потеряла состав, пришли новые люди, и, как выясняется, там играющие ребята. От них всего можно ожидать. "Торпедо" и "Химки" — это такие две жертвы, от которых все ждут, что они рухнут, а "автозаводцы" тоже удивили. Они не проиграли "Краснодару". Более того, могли выиграть. Поэтому кто бы что ни говорил, мне российский чемпионат нравится тем, что есть борьба на всех этажах, за исключением "Зенита". Для начала марта играть на таком уровне, на каком играли наши клубы, — это здорово. Давно такого не было.

Нам надо смириться с тем, что появилась еще дна боевая единица — это "Урал", который играет в хороший, качественный футбол. У ребят появилась уверенность в своих силах. Когда команда на таком кураже, с ней трудно справиться.

"Спартак" сыграл ниже своего уровня. Он ощутил растерянность, когда кажется, что они же фавориты, а почему тогда "Урал" не поддается? Тем более в Москве. Для "красно‑белых" это тоже хороший урок. Им надо понять, что в РПЛ нет клубов, с которыми можно сыграть в полноги. Надо стараться в каждом матче.», — приводит слова Непомнящего «Евро‑Футбол.Ру».