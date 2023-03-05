«Монпелье» — «Анже»: счет 5:0, обзор голов

Игроки «Монпелье» Фото: globallookpress.com
В составе победителей забили Вахби Хазри, Фету Мауасса, Элье Ваи и Тежи Саванье (дубль).
Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье — Анже 5:0
Голы: 1:0 Вахби Хазри (2'), 2:0 Тежи Саванье (пенальти) (25'), 3:0 Фет Мауасса (45 + 3'), 4:0 Тежи Саванье (51'), 5:0 Элье Сепе Ваи (73') Монпелье: Бенжамен Леком, Фалайе Сако, Кристофер Жюльен, Boubakar Kouyate, Иссиага Силла, Жордан Ферри (Халил Файад, 72'), Жорис Шотар, Арно Норден (Валер Жермен, 73'), Тежи Саванье, Фет Мауасса (Стефи Мавидиди, 62'), Вахби Хазри (Элье Сепе Ваи, 62') Анже: Амин Салама, Ибраима Ньяне (Фарид Эль-Мелали, 46'), Абдалла Сима (Адриен Эну, 78'), Химад Абделли (Пьеррик Капелле, 68'), Набиль Бенталеб, Батиста Менди, Ильес Шетти (Халид Шабанович, 46'), Усман Камара (Миха Блажич, 46'), Седрик Унтонджи, Янн Валери, Поль Бернардони Предупреждения: Бубакар Куяте (8'), Усман Камара (33'), Набиль Бенталеб (57'), Набиль Бенталеб (57'), Миха Блажич (84')
В другом матче тура «Реймс» минимально выиграл у «Аяччо». Единственным голом отметился Йенс Каюсте.
Футбол. Франция. Лига 1
Реймс — Аяччо 1:0
Гол: 1:0 Йенс-Люс Каюсте (90 + 5') Реймс: Йеванн Диуф, Томас Фоке, Cheick Keita (Мизьян Маолида, 89'), Юнис Абдельхамид, Тибо де Смет, Азор Матусива (Кай Сирхёйс, 71'), Дион Лопи (Йенс-Люс Каюсте, 61'), Дзюня Ито, Маршал Манетси, Алексис Флипс (Митчелл ван Берген, 61'), Фоларин Балогун Аяччо: Ромен Амума (Мусса Сумано, 65'), Мунем Эль-Идрисси, Юсеф Мохамед Белайли, Матьё Кутадёр, Мохамед Юссуф, Сирий Байала, Mickael Barreto, Седрик Авинель, Клеман Видаль, Микаэль Альфонс, Бенжамен Леруа Предупреждения: Юсеф Мохамед Белайли (58'), Азор Матусива (67'), Йенс-Люс Каюсте (84'), Mickael Barreto (84'), Мунем Эль-Идрисси (89'), Юнис Абдельхамид (90 + 1')
«Брест» на выезде выиграл у «Страсбурга» благодаря голу Франка Оноры.
Футбол. Франция. Лига 1
Страсбург — Брест 0:1
Гол: 0:1 Франк Онора (45 + 2') Страсбург: Матц Зельс, Жерзино Ньямси, Лука Перрен, Исмаэль Дукуре, Фредерик Гильберт, Жан-Эде Паскаль Аолу (Nordin Kandil, 69'), Ибраима Сиссоко (Мухамаду Диарра, 57'), Димитри Льенар, Эдуард Соболь, Кевин Гамейро, Хабиб Диалло Брест: Стив Мунье, Жереми ле Дуарон (Ромен дель Кастильо, 49'), Харис Белькебла, Уго Маньетти (Брендан Шардонне, 89'), Франк Онора (Альберт Элис, 83'), Пьерр Лис-Мелу, Жан-Кевин Дюверн (Брэдли Локо, 82'), Лилиан Брассье, Ашраф Дари, Ноа Фадига (Кристоф Эрей, 89'), Марко Бизот Предупреждения: Фредерик Гильберт (43'), Исмаэль Дукуре (66'), Марко Бизот (90 + 6')
Также на своем поле проиграла «Тулуза», которая пропустила один мяч от «Клермона».
Футбол. Франция. Лига 1
Тулуза — Клермон 0:1
Гол: 0:1 Саиф-Эдин Хауи (76') Тулуза: Максим Дюпе, Миккель Деслер, Антони Руо, Расмус Николайсен, Габриэль Суасо (Мусса Диарра, 67'), Стейн Спирингс, Бранко ван ден Бомен, Закария Абухляль (Венсан Сьерро, 78'), Брехт Дежагере (Адо Онаиву, 60'), Фарес Шаиби (Велько Бирманчевич, 78'), Тёйс Даллинга (Said Hamulic, 60') Клермон: Грежон Кьэ (Комнен Андрич, 71'), Джим Аллевина, Мухаммед Чам Сарачевич (Айман Морер, 68'), Нето Боржес, Максим Гоналон (Жоан Гастьен, 71'), Саиф-Эдин Хауи (Янис Массолен, 85'), Мехди Зеффан (Байла Диалло, 68'), Флоран Ожье, Йоанн Маньен, Cheick Oumar Konate, Мори Дио Предупреждения: Расмус Николайсен (37'), Миккель Деслер (40'), Флоран Ожье (43'), Бранко ван ден Бомен (81'), Said Hamulic (88')
Победу гостям принес точный удар Саифа-Эдина Хауи.