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    Восьмикратный чемпион Китая вылетел из высшего дивизиона

    Футбол Гуанчжоу Эвергранд Китай. Суперлига Футбол Китая
    Восьмикратный чемпион Китая, двукратный победитель азиатской Лиги чемпионов ФК «Гуанчжоу» вылетел из китайской Суперлиги.

    ФК «Гуанчжоу»
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    ФК «Гуанчжоу»

    В предпоследнем туре 33-го тура чемпионата Китая «Гуанчжоу» потерпел поражение от «Чанчунь Ятай» (1:4), а «Гуанчжоу Сити» разгромил «Шэньчжэнь».

    Это лишило команду из Гуанчжоу, ранее выступавшую под названием «Гуанчжоу Эвергранд», любых шансов подняться выше 16-й строчки.

    «Гуанчжоу» выиграл Лигу чемпионов АФК в 2013 и 2015 годах, а чемпионат Китая выигрывал с 2011 по 2017 год, а также в 2019 году. В прошлом сезоне команда заняла второе место.

    Клуб выступал в Суперлиге на протяжении 12 сезонов, но сильно пострадал от финансовых проблем китайского застройщика China Evergrande Group — многие ключевые игроки ушли за последние 18 месяцев.

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