Наставник «Ньюкасла» с опасением высказался о матче с «Лестером» в АПЛ

Главный тренер «Ньюкасла»прокомментировал предстоящий матч с «Лестером» в 17-м туре чемпионата Англии.

«Я думаю, что это топ-команда с отличным тренером. По моему мнению, это никогда не менялось, даже несмотря на то, что у них было трудное начало сезона. Качество работы Брендана Роджерса, я думаю, всегда бросается в глаза в его командах, и если вы посмотрите на игроков, то увидите их прогресс. Мы очень уважаем их, я думаю, что это отличная футбольная команда, и я думаю, что у них вернулась уверенность. Они очень опасный соперник для нас», — цитирует пресс-служба клуба Хау.

После прошедшей части сезона «Ньюкасл» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ с 30 очками.

Матч состоится 26 декабря на «Кинг Пауэр» в Лестере. Начало игры в 18.00 мск.