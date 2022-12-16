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    Капелло: Месси в первых матчах ЧМ ходил пешком, но он очаровал меня своей игрой против Хорватии

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    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции.

    Фабио Капелло
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    Фабио Капелло

    «Финал между Аргентиной и Францией — это не только противостояние стран, но и противостояние Месси и Мбаппе.

    Месси в первых матчах ходил практически пешком, но он очаровал меня своей игрой против Хорватии. Тогда мы увидели Месси времен "Барселоны".

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    • На стороне сборной Франции есть Килиан Мбаппе, который обладает всем: силой, скоростью и целью.

    Я ожидаю захватывающий финал с несколькими голами и не исключаю, что все решится в дополнительное время или в серии пенальти», — приводит слова Капелло Marca.

    Матч Аргентина — Франция пройдет 18 декабря, начало — в 18:00 мск.

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