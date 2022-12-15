Непомнящий: Марокканцы играли лучше Франции в полуфинале ЧМ-2022

Известный российский тренерпрокомментировал победу сборнойнад(2:0) в полуфинале чемпионата мира в Катаре.

«Марокканцы играли очень достойно. Мне кажется, если брать по совокупности, они были лучшими. За исключением роли личности в истории, ведь в итоге все решают конкретные люди.

А фигуры, которые решили задачу, — это Гризман и Мбаппе. Марокканцы создавали много моментов, но забить не могли. А Мбаппе со вторым голом в их ворота просто шедевр сотворил, проскочил мимо четверых, покатил или бил в дальний. Все сделал здорово. Ну, так же, как Месси. Когда нужно, так сверкнет, что там просто уму непостижимо, как творятся такие чудеса. У Марокко не оказалось такой фигуры», — приводит слова Непомнящего «КП Спорт».

В финале французы сыграют со сборной Аргентины. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 18:00 мск.