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    Непомнящий: Марокканцы играли лучше Франции в полуфинале ЧМ-2022

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    Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал победу сборной Франции над Марокко (2:0) в полуфинале чемпионата мира в Катаре.

    Валерий Непомнящий
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    Валерий Непомнящий

    «Марокканцы играли очень достойно. Мне кажется, если брать по совокупности, они были лучшими. За исключением роли личности в истории, ведь в итоге все решают конкретные люди.

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    • А фигуры, которые решили задачу, — это Гризман и Мбаппе. Марокканцы создавали много моментов, но забить не могли. А Мбаппе со вторым голом в их ворота просто шедевр сотворил, проскочил мимо четверых, покатил или бил в дальний. Все сделал здорово. Ну, так же, как Месси. Когда нужно, так сверкнет, что там просто уму непостижимо, как творятся такие чудеса. У Марокко не оказалось такой фигуры», — приводит слова Непомнящего «КП Спорт».

    В финале французы сыграют со сборной Аргентины. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 18:00 мск.

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