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    Мостовой: У тех, кто критикует Месси и Роналду, нет совести

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу сборной Аргентины над Хорватией (3:0) в полуфинале чемпионата мира в Катаре.

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    «Месси уже лет десять назад всё доказал своим критикам. Я уже говорил, что у тех, кто критикует Месси и Роналду, нет совести. Только смехом реагирую на такие заявления.

    Что касается игры, то в первые полчаса встреча шла вообще без моментов. Перетягивание каната, все боялись ошибиться. Но в игру вмешался арбитр, назначил спорный для меня пенальти.

    Тут 50/50 — человек бьет, а потом по инерции врезается во вратаря. Голкипер ничего не делал, просто вышел на мяч. По телевизору я не заметил какого‑то умысла в его действиях.

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    • После 2:0 стало понятно, что хорваты уже не спасутся, Аргентина хорошо оборонялась. У хорватов есть индивидуально сильные футболисты в середине, а нужны впереди! Под конец всех выпустили, но все равно было видно, что чего‑то не хватает.

    Но по игре всё равно на 3:0 этот матч не тянул. Если бы не пенальти, первый тайм бы закончился со счетом 0:0», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

    В финале, который состоится 18 декабря, Аргентина встретится с победителем пары Франция — Марокко.

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