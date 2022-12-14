Мостовой: У тех, кто критикует Месси и Роналду, нет совести

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал победу сборнойнад(3:0) в полуфинале чемпионата мира в Катаре.

«Месси уже лет десять назад всё доказал своим критикам. Я уже говорил, что у тех, кто критикует Месси и Роналду, нет совести. Только смехом реагирую на такие заявления.

Что касается игры, то в первые полчаса встреча шла вообще без моментов. Перетягивание каната, все боялись ошибиться. Но в игру вмешался арбитр, назначил спорный для меня пенальти.

Тут 50/50 — человек бьет, а потом по инерции врезается во вратаря. Голкипер ничего не делал, просто вышел на мяч. По телевизору я не заметил какого‑то умысла в его действиях.

После 2:0 стало понятно, что хорваты уже не спасутся, Аргентина хорошо оборонялась. У хорватов есть индивидуально сильные футболисты в середине, а нужны впереди! Под конец всех выпустили, но все равно было видно, что чего‑то не хватает.

Но по игре всё равно на 3:0 этот матч не тянул. Если бы не пенальти, первый тайм бы закончился со счетом 0:0», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

В финале, который состоится 18 декабря, Аргентина встретится с победителем пары Франция — Марокко.