Реграги: Болельщики сборной Марокко — лучшие в мире

Главный тренер сборной Марокковыразил благодарность болельщикам команды и высказался по поводу полуфинала ЧМ.

«Для меня наши болельщики — лучшие в мире, возможно, наравне с бразильскими и аргентинскими.

И я рад, что весь мир теперь узнает о марокканских болельщиках. Это безумные ребята, которые любят свою страну, свои клубы, ради поддержки своей сборной они могут полететь куда угодно.

Завтра нас поддержит минимум 20 тысяч болельщиков, так что мы будем играть, словно дома, что для нас важно.

Главное — это командный дух, все футболисты знают, что нужно выложиться полностью.

Мы всегда играем командно и с хорошим настроем, для меня дух — это все в футболе, играть с сердцем — важнее всего», — цитирует Реграги ТАСС.

Матч между сборными Марокко и Франции состоится 14 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.