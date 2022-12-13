ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Софьян АмрабатПочему Франция должна остерегаться Марокко в полуфинале ЧМ-2022
  • 13:55
    • Моуринью может совмещать работу в «Роме» и в сборной Португалии
  • 12:32
    • Хайкин может перейти в израильский клуб
  • 12:11
    • Месси планирует продлить контракт с «ПСЖ»
  • 12:01
    • «Челси» намерен приобрести форварда «Боруссии» Мукоко
  • 11:40
    • Большунов выиграл гонку преследования на этапе Кубка России
    Все новости спорта

    Дуймович: Сами не понимаем, откуда в Хорватии появилось столько футбольных талантов

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Сборная Хорватии Сборная Аргентины ЧМ-2022
    Бывший защитник «Локомотива» Томислав Дуймович поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Хорватии и Аргентины в полуфинале чемпионата мира в Катаре.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «По последней игре против сборной Бразилии можно сказать, что Хорватия — очень сильная команда в плане опыта, ментальности и характера. Мы не сдались даже, когда бразильцы забили нам в концовке. Мы сумели отыграться и вывести матч в серию пенальти. Хорваты были сильнее ментально и психологически бразильцев — благодаря этому мы смогли пройти в полуфинал.

    Думаю, то же самое будет в игре против Аргентины. Никто не будет рваться и бежать вперед, все будут аккуратно держать мяч и искать возможность забить. Та команда, которая сможет первой реализовать свой шанс — станет победителем в этой встрече. Но мы психологически сильнее и, если даже дойдет до серии пенальти, мы знаем, что это наш козырь.

    Серия пенальти наш заготовленный секрет? На самом деле, нет. Еще в 2018 году на ЧМ в России у нас были игроки с очень сильным характером. А, во‑вторых, у нас было сильное желание выиграть и добиться успеха. То же самое происходит сейчас в Катаре. Ребята с мощным характером и хотят достичь своей цели. Я думаю, это определяет какую‑то роль, особенно в серии пенальти.

    С ребятами из сборной еще не разговаривал. Только поздравил их в соцсетях с выходом в полуфинал. Лучше их пока не беспокоить, им необходимо хорошо настроиться на матч против Аргентины. Когда они вернуться, конечно, встречусь и пообщаюсь со своими друзьями.

    Но, что касается атмосферы в раздевалке, видно, что она очень хорошая и боевая. Так давно принято, и даже при смене поколений мало что поменялось в команде в плане духа.

    Ушли: Маджукич, Чорлука, Ракитич, а таких мастеров не так легко заменить. Златко Далич очень хорошо работает и взаимодействует с ребятами. В будущем уйдут и Модрич с Ловреном, но мы видим хорошую молодежь, они успели набраться опыта у таких мастеров и станут хорошей заменой для ушедших ветеранов.

    У Хорватии сейчас появилось очень много талантов, но откуда они появились, мы сами не понимаем (смеется). Но слава богу у нас есть, на кого положиться. Дай бог пройдем аргентинцев и по‑мужски пройдем в финал. Если в финале будет играть Франция, то нас еще больше будет мотивировать эта игра, ведь мы должны отыграться за то поражение в 2018 году», — приводит слова Дуймовича «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Аргентинцы сделают выводы после неудачи бразильцев
  • Хорватия — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Пройдут ли «клетчатые» в финал?!
  • Аргентина — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 5.55
    •
  • Франция остановит сенсационных марокканцев
  • Франция — Марокко. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.30
  • Экспресс дня 13 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Хорватия — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.55
  • Прогноз на матч Аргентина — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Франция — Марокко
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Детройт — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Милуоки — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  4.08
  • Прогноз на матч Хьюстон — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры