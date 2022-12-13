Дуймович: Сами не понимаем, откуда в Хорватии появилось столько футбольных талантов

Бывший защитник «Локомотива» Томислав Дуймович поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Хорватии и Аргентины в полуфинале чемпионата мира в Катаре.

«По последней игре против сборной Бразилии можно сказать, что Хорватия — очень сильная команда в плане опыта, ментальности и характера. Мы не сдались даже, когда бразильцы забили нам в концовке. Мы сумели отыграться и вывести матч в серию пенальти. Хорваты были сильнее ментально и психологически бразильцев — благодаря этому мы смогли пройти в полуфинал.

Думаю, то же самое будет в игре против Аргентины. Никто не будет рваться и бежать вперед, все будут аккуратно держать мяч и искать возможность забить. Та команда, которая сможет первой реализовать свой шанс — станет победителем в этой встрече. Но мы психологически сильнее и, если даже дойдет до серии пенальти, мы знаем, что это наш козырь.

Серия пенальти наш заготовленный секрет? На самом деле, нет. Еще в 2018 году на ЧМ в России у нас были игроки с очень сильным характером. А, во‑вторых, у нас было сильное желание выиграть и добиться успеха. То же самое происходит сейчас в Катаре. Ребята с мощным характером и хотят достичь своей цели. Я думаю, это определяет какую‑то роль, особенно в серии пенальти.

С ребятами из сборной еще не разговаривал. Только поздравил их в соцсетях с выходом в полуфинал. Лучше их пока не беспокоить, им необходимо хорошо настроиться на матч против Аргентины. Когда они вернуться, конечно, встречусь и пообщаюсь со своими друзьями.

Но, что касается атмосферы в раздевалке, видно, что она очень хорошая и боевая. Так давно принято, и даже при смене поколений мало что поменялось в команде в плане духа.

Ушли: Маджукич, Чорлука, Ракитич, а таких мастеров не так легко заменить. Златко Далич очень хорошо работает и взаимодействует с ребятами. В будущем уйдут и Модрич с Ловреном, но мы видим хорошую молодежь, они успели набраться опыта у таких мастеров и станут хорошей заменой для ушедших ветеранов.

У Хорватии сейчас появилось очень много талантов, но откуда они появились, мы сами не понимаем (смеется). Но слава богу у нас есть, на кого положиться. Дай бог пройдем аргентинцев и по‑мужски пройдем в финал. Если в финале будет играть Франция, то нас еще больше будет мотивировать эта игра, ведь мы должны отыграться за то поражение в 2018 году», — приводит слова Дуймовича «Матч ТВ».