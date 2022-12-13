Бистрович: После Бразилии все в Хорватии думают, что мы сможем выйти в финал ЧМ-2022

Полузащитник ЦСКАподелился ожиданиями от предстоящего матча между сборнымив полуфинале чемпионата мира в Катаре.

«Это замечательный день для всей Хорватии. Наша сборная способна выйти в финал второй чемпионат мира подряд. Мы, хорваты, гордимся нашими футболистами и рады такому достижению.

Сегодня увидим, смогут ли футболисты Хорватии совершить еще больший подвиг по сравнению с тем, который был в матче с Бразилией.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Аргентина — Хорватия

Матч будет безумно сложным. Это же Аргентина с Месси! У аргентинца остался последний шанс выиграть чемпионат мира. Вся южноамериканская сборная сейчас играет на Лионеля. Жду тяжелой игры, но хорваты уже показали, что у них есть достаточно качеств, чтобы выбить любую сборную с этого мундиаля.

После Бразилии все в Хорватии думают, что мы сможем выйти в финал чемпионата мира. Я тоже на это надеюсь. Верю и болею сегодня за наших парней!», — приводит слова Бистровича Sport24.

Матч Аргентина — Хорватия состоится 13 декабря, начало — в 22:00 мск.

В этом сезоне Бистрович выступает на правах аренды за итальянский «Лечче».