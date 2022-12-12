Защитник «Зенита» отказался переходить в «Локомотив»

Защитник «Зенита»отказался от перехода в сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, Круговой был приоритетом «Локомотива» в зимнее трансферное окно с целью усиления проблемной позиции команды — левого защитника.

Но дальше переговоров с игроком трансфер не дошел. Сторона Кругового не проявила заинтересованности в предложении.

Отмечается, что теперь «Локомотив» сосредоточится на приобретении защитника «Крыльев Советов» Александра Горшкова.

В текущем сезоне Круговой провел в составе «Зенита» 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.