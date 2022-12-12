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    Защитник «Зенита» отказался переходить в «Локомотив»

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    Защитник «Зенита» Данил Круговой отказался от перехода в «Локомотив», сообщает журналист Иван Карпов.

    Данил Круговой
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    Данил Круговой

    По данным источника, Круговой был приоритетом «Локомотива» в зимнее трансферное окно с целью усиления проблемной позиции команды — левого защитника.

    Но дальше переговоров с игроком трансфер не дошел. Сторона Кругового не проявила заинтересованности в предложении.

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    • Отмечается, что теперь «Локомотив» сосредоточится на приобретении защитника «Крыльев Советов» Александра Горшкова.

    В текущем сезоне Круговой провел в составе «Зенита» 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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