Ван Дейк: Мы тренировали пенальти, но нельзя смоделировать болеющий против тебя стадион

Защитник сборной Нидерландовпрокомментировал поражение отв четвертьфинале ЧМ-2022.

Нидерландцы уступили аргентинцам в послематчевой серии пенальти.

«Мы проиграли по пенальти. Но это непросто. Это как лотерея. Мы сделали много. Мы вернулись в игру, но нам этого не хватило.

Думаю, мы были уверены в себе, потому что мы тренировали пенальти. Однако во время тренировок невозможно смоделировать полный стадион, который болеет против тебя. И свистит во время ударов. Условия иные.

Это непросто, было высокое давление. Но я был готов к этому. Я стараюсь не падать духом. Да, ребята могут погрустить какое-то время. Это нормально. Надеюсь, в ближайшем будущем это чувство заменит чувство гордости за то, чего мы смогли добиться. И потом нужно развернуть это в голод до будущих побед.

Я оптимистичен о будущем этой команды. Но пока рано об этом говорить. Давайте подождем, пока Куман вернется и что уже будет дальше», — приводит слова ван Дейка «Матч ТВ».