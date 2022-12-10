Перишич о победе над Бразилией: Мы играли по-взрослому

Нападающий сборной Хорватиипрокомментировал победу своей команды в матче 1/4 финала ЧМ с Бразилией (1:1, 4:2 по пен.).

«Теперь мы участвуем в двух полуфиналах: чемпионат мира и через несколько месяцев нам предстоит играть в четверке в Лиге наций.

Сейчас мы проживаем прекрасные дни. Нужно продолжать. Мы должны забыть об этом матче, несмотря на то что победили, пожалуй, лучшую команду на турнире.

У нас есть только четыре дня до полуфинала, нам нельзя тратить много энергии на празднование, нужно сосредоточиться на новом сопернике.

Если мы продолжим в том же духе, то как минимум сможем повторить участие в финале. Все зависит от нас.

Мы должны хорошо тренироваться, быть сосредоточенными и играть в нашу игру, как это было в матче против Бразилии. Мы играли по-взрослому, у нас был определенный план.

Знали, что они хороши в нападении, поэтому немного больше сосредотачивались на обороне, но в некоторых моментах нам удавалось забирать у них мяч.

Мы хорошо изучили их, сыграли тактически и заслуженно прошли дальше», — цитирует Sportske Novosti Перишича.

Сборная Хорватии встретится с Аргентиной в полуфинале чемпионата мира 13 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.