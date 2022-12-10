Вратарь сборной Аргентины: Матеу Лаос — худший с отрывом судья ЧМ-2022

Голкипер сборной Аргентиныпосле победы над Нидерландами в четвертьфинале ЧМ-2022 раскритиковал главного арбитра

Лаос добавил десять минут к основному времени матча. Нидерланды сравняли счет на 101-й минуте.

Кроме того, испанский рефери показал 15 желтых карточек, установив рекорд чемпионатов мира.

«Они дважды подошли к моим воротам в концовке. Не знаю, чем руководствовался судья, но он добавил к основному времени 10 минут. Он хотел, чтобы мы сыграли вничью.

Правда в том, что это худший с отрывом судья на чемпионате мира», — приводит слова Мартинеса TyC Sports.

В полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет с Хорватией.