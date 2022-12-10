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    Вратарь сборной Аргентины: Матеу Лаос — худший с отрывом судья ЧМ-2022

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    Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес после победы над Нидерландами в четвертьфинале ЧМ-2022 раскритиковал главного арбитра Матеу Лаоса.

    Эмилиано Мартинес
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    Эмилиано Мартинес

    Лаос добавил десять минут к основному времени матча. Нидерланды сравняли счет на 101-й минуте.

    Кроме того, испанский рефери показал 15 желтых карточек, установив рекорд чемпионатов мира.

    «Они дважды подошли к моим воротам в концовке. Не знаю, чем руководствовался судья, но он добавил к основному времени 10 минут. Он хотел, чтобы мы сыграли вничью.

    Правда в том, что это худший с отрывом судья на чемпионате мира», — приводит слова Мартинеса TyC Sports.

    В полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет с Хорватией.

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