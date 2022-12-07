Александр-Арнолд: Даже становясь старше Мессии все еще удивителен

«Мне нечего сказать о величайшем игроке всех времен. Мне очень приятно наблюдать за его игрой, я смотрю на него при любой возможности.
Наблюдать за его игрой просто волшебно. Даже становясь старше Мессии все еще удивителен.
Уверен, что никогда больше не увижу ничего подобного. Если честно, я просто стараюсь наслаждаться каждой минутой», — приводит слова Александра-Арнолда TyC Sports.
Месси на ЧМ-2022 сыграл в составе Аргентины 4 матча, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
В четвертьфинале турнира в Катаре аргентинцы сыграют с Нидерландами. Матч пройдет 9 декабря и начнется в 22.00 мск.