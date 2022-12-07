Шакири: Приношу извинения от лица всей команды за этот результат в матче с Португалией

Полузащитник сборной Швейцариипрокомментировал поражение от Португалии в матче 1/8 финала ЧМ-2022 (1:6).

«Мы очень разочарованы. И я приношу извинения от лица всей команды за этот результат. Мы не смогли показать то, на что реально способны.

Но это футбол. Иногда ты вынужден увидеть, что кто-то тебя превосходит. Стоит отметить, что сборная Португалии показала великолепную игру.

Тренеры хорошо разобрали соперника, хорошо подготовили нас. Но в этот раз наши задумки не сработали. У нас был план. Он не принес результата», — цитирует Шакири Blick.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Сборная Португалии в 1/4 финала 10 декабря сыграет против команды Марокко.