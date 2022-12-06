Фернандеш высказался о предстоящей игре со сборной Швейцарией на ЧМ

Полузащитник сборной Португалиивысказал мнение по поводу предстоящего соперника сборной Швейцарии, с которой португальцы встретятся в 1/8 финала ЧМ.

«Нет разницы, кто наш соперник. Наша цель всегда одна: выйти в следующий этап. Мы хорошо знаем Швейцарию, несколько раз встречались с ними.

У нас были и победы, и поражения.

Наша цель в том, чтобы извлечь положительные уроки из прошлых игр, исправить недочёты и добиться максимального результата», — приводит слова Фернандеша официальный сайт ФИФА.

Напомним, что сборная Португалии встретится со Швейцарцами в 1/8 финала мундиаля 6 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.