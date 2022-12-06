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    Дзагоев: В «Рубине» расстроились из-за ухода Слуцкого

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    Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев высказался по поводу ухода Леонида Слуцкого с поста главного тренера казанской команды.

    Алан Дзагоев
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    Алан Дзагоев

    Слуцкий покинул «Рубин» в середине ноября по собственному желанию.

    «Леонид Викторович — тренер с большим именем, который работал в Европе. Он величина в футболе и просто очень хороший человек.

    Викторыч так решил, значит, были свои причины. Отговаривать — это не мое дело. Если кто-то хочет узнать подробности, нужно спрашивать у него самого. Но могу сказать, что вся команда расстроилась из-за его ухода», — приводит слова Дзагоева «Спорт-Экспресс».

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