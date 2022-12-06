Дзагоев: В «Рубине» расстроились из-за ухода Слуцкого

Полузащитник «Рубина»высказался по поводу уходас поста главного тренера казанской команды.

Слуцкий покинул «Рубин» в середине ноября по собственному желанию.

«Леонид Викторович — тренер с большим именем, который работал в Европе. Он величина в футболе и просто очень хороший человек.

Викторыч так решил, значит, были свои причины. Отговаривать — это не мое дело. Если кто-то хочет узнать подробности, нужно спрашивать у него самого. Но могу сказать, что вся команда расстроилась из-за его ухода», — приводит слова Дзагоева «Спорт-Экспресс».

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги после 20-ти туров.