Булыкин: Японцы не совладали с нервами в серии пенальти

Бывший нападающий сборной Россиипрокомментировал поражение сборной Японии от Хорватии в 1/8 финала чемпионата мира в Хорватии.

Японцы уступили хорватам в серии пенальти, не сумев реализовать три удара.

«Думаю, проблема японцев в том, что они переволновались. Пенальти натренировать невозможно. Когда выходишь бить в такой ответственный момент, ворота уменьшаются, а вратарь увеличивается в размерах, и ты просто не знаешь, куда бить, что делать.

В итоге не совладали с нервами и плохо пробили. Что поделать, такое бывает, особенно у тех, кто не очень часто бьет пенальти. Особенно первый удар меня удивил.

Есть ли способы справляться с этим давлением? Нет, никакого. Разве что сильно ударить — и дальше уже попал ‑ не попал. Но тут и от вратаря многое зависит. Дзюба говорил бить по центру? Ну нет, по центру тоже опасно: вратарь не дернется раньше времени — и спокойно поймает твой мяч. Когда я играл в "Ден Хаге", то забил семь из семи пенальти, но в трех‑четырех мне повезло, что вратарь не угадал», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

Напомним, сборная Хорватии встретится с Бразилией в четвертьфинале ЧМ-2022.