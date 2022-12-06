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    Булыкин: Японцы не совладали с нервами в серии пенальти

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    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение сборной Японии от Хорватии в 1/8 финала чемпионата мира в Хорватии.

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    Японцы уступили хорватам в серии пенальти, не сумев реализовать три удара.

    «Думаю, проблема японцев в том, что они переволновались. Пенальти натренировать невозможно. Когда выходишь бить в такой ответственный момент, ворота уменьшаются, а вратарь увеличивается в размерах, и ты просто не знаешь, куда бить, что делать.

    В итоге не совладали с нервами и плохо пробили. Что поделать, такое бывает, особенно у тех, кто не очень часто бьет пенальти. Особенно первый удар меня удивил.

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    • Есть ли способы справляться с этим давлением? Нет, никакого. Разве что сильно ударить — и дальше уже попал ‑ не попал. Но тут и от вратаря многое зависит. Дзюба говорил бить по центру? Ну нет, по центру тоже опасно: вратарь не дернется раньше времени — и спокойно поймает твой мяч. Когда я играл в "Ден Хаге", то забил семь из семи пенальти, но в трех‑четырех мне повезло, что вратарь не угадал», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

    Напомним, сборная Хорватии встретится с Бразилией в четвертьфинале ЧМ-2022.

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