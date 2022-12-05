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    Дзюба об отношении к сборной Польши: Скоты, терпеть их не могу

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    Бывший капитан сборной России Артем Дзюба рассказал о своем отношении к сборной Польши.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Как известно, весной поляки отказались играть с Россией в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022.

    «Трудно сказать, какие сборные я хотел бы видеть в группе, если бы Россия попала на ЧМ. Хотя бы, чтобы был шанс выйти и сразиться с этими поляками-рассказчиками.

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    • В свете последних событий я их вообще терпеть не могу. Когда еще начали кричали: "Не будем с ними играть", а потом: "Эх, жалко мы с ними не сыграли". Сами, скоты, кричали, что не хотят играть!», — сказал Дзюба в эфире шоу «ЧМ на диване».

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