Дзюба об отношении к сборной Польши: Скоты, терпеть их не могу

Бывший капитан сборной Россиирассказал о своем отношении к сборной

Как известно, весной поляки отказались играть с Россией в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022.

«Трудно сказать, какие сборные я хотел бы видеть в группе, если бы Россия попала на ЧМ. Хотя бы, чтобы был шанс выйти и сразиться с этими поляками-рассказчиками.

В свете последних событий я их вообще терпеть не могу. Когда еще начали кричали: "Не будем с ними играть", а потом: "Эх, жалко мы с ними не сыграли". Сами, скоты, кричали, что не хотят играть!», — сказал Дзюба в эфире шоу «ЧМ на диване».