Мбаппе: Я приехал сюда, чтобы выиграть чемпионат мира, а не «Золотую бутсу»

Нападающий сборной Франциизаявил, что для него главное успех команды, а не личные награды на этом чемпионате мира.

«Единственная цель для меня — выиграть чемпионат мира. Я приехал сюда, чтобы выиграть турнир, а не "Золотую бутсу". Я здесь не для этого, а для того, чтобы побеждать вместе с командой. Если я выиграю "Золотую бутсу", то, конечно, буду счастлив, но команда — это самое главное. Мы рады выйти в четвертьфинал. Мы забили голы в важные моменты и в итоге победили, так что мы в восторге», — приводит Mirror слова Мбаппе.

Напомним, что Франция обыграла сборную Польши со счетом 3:1 в матче 1/8 финала ЧМ в Катаре и в четвертьфинале сыграет с победителем пары Англия — Сенегал.