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    Юран: Был звонок из Узбекистана. Буду рассматривать, если есть серьёзные задачи

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    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что получил предложение поработать в Высшей лиге Узбекистана.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Был звонок из Узбекистана: интересно или неинтересно мне поработать? Пока конкретики нет. Я сказал, что всё зависит от целей и задач. В теории этот вариант возможен. Был интерес и контакт.

    Для меня самое главное — это задачи и цели. Я буду рассматривать, если есть серьёзные задачи. Почему нет? Тренер всегда должен быть в тонусе, должна быть постоянная практика. А не сидеть на пятой точке в ожидании суперклуба. Если сейчас в России ничего нет, то можно рассмотреть. Главное — задачи. Диалог продолжается.

    На первом плане для меня всегда была спортивная составляющая, а уже потом финансовая и остальное», — цитирует Юрана «Чемпионат».

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