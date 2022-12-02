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    Скалони поделился ожиданиями от игры сборной Аргентины в 1/8 финала ЧМ

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    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался на тему предстоящего матча 1/8 финала ЧМ с Австралией.

    Лионель Скалони
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    Лионель Скалони

    «Австралия — хорошая команда. Это футбол, мы должны отбросить теоретический фаворитизм и играть.

    Подход будет аналогичным предыдущим матчам, с некоторыми нюансами. Нам нужно адаптироваться, в обороне мы иногда меняемся. У Австралии есть свои особенности в атаке.

    У нас есть представление о том, как мы будем играть, но на сегодняшней тренировке ещё оценим состояние игроков. Я не удивлён, что Австралия вышла в следующий этап, она выглядела очень хорошо.

    Это сборная с историей чемпионатов мира», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины.

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