Скалони поделился ожиданиями от игры сборной Аргентины в 1/8 финала ЧМ

Лионель Скалони Фото: globallookpress.com
«Австралия — хорошая команда. Это футбол, мы должны отбросить теоретический фаворитизм и играть.
Подход будет аналогичным предыдущим матчам, с некоторыми нюансами. Нам нужно адаптироваться, в обороне мы иногда меняемся. У Австралии есть свои особенности в атаке.
У нас есть представление о том, как мы будем играть, но на сегодняшней тренировке ещё оценим состояние игроков. Я не удивлён, что Австралия вышла в следующий этап, она выглядела очень хорошо.
Это сборная с историей чемпионатов мира», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины.
Сборная Аргентины сыграет против Австралии в 1/8 финала чемпионата мира 3 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.