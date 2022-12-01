Спортивный директор «Оренбурга»: Наш приоритет в это трансферное окно — качественные латиноамериканские футболисты

Спортивный директор «Оренбурга»рассказал о трансферных планах клуба.

«Что касается трансферов, то мы работаем над этим. Мы хотим усилить ряд позиций, но эта наша внутренняя тайна. Когда будут приобретения, то о них все сразу узнают.

Какой приоритет в это трансферное окно? Качественные латиноамериканские футболисты, способные усилить состав "Оренбурга".

Пока мне тяжело назвать конкретные имена. Повторюсь, что эта наша внутренняя тайна», — сказал Андреев, слова которого приводит Sport24.

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.