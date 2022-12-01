Ливайя: Мы верим в то, что Хорватия сможет повторить результат 2018 года

Нападающий сборной Хорватиипрокомментировал ничью с(0:0) в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022.

Хорваты набрали 5 очков и вышли в плей-офф мундиаля со второго места в группу, а бельгийцы с 4 очками закончили групповой этап на третьем месте.

«У Бельгии было несколько шансов в последние 10 минут. Это хорошая команда.

Но мы рады, что прошли в плей-офф. Думаю, мы тоже хорошая команда. Можем играть против любой команды.

Шансы Хорватии? 50 на 50. Мы верим в то, что сможем минимум повторить результат 2018 года», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

В 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Хорватии сыграет с победителем группы E. На ЧМ-2018 в России хорваты дошли до финала, в котором уступили Франции (2:4).