Доку: Бельгии не повезло, сколько моментов было, чтобы выиграть этот матч

Жереми Доку Фото: globallookpress.com
Команда Роберто Мартинеса заняла третье место в группе F и покинула турнир.
«Сколько у нас было моментов, чтобы выиграть этот матч. Но нам не повезло.
Проще всего, конечно, искать виновных в этом поражении. Думаю, что нам нужно взять ответственность за это поражение на себя.
Ведь сегодня не первый тур, сегодня был решающий матч. И мы не смогли выиграть. Это огорчает. Мы не показали своего максимума.
Не знаю, кто останется, а кто нет. Понятно, что с уходом тренера многое изменится. Посмотрим, что будет.
Надеюсь, что мы сможем использовать этот провал и извлечь какие‑то уроки из него», — сказал игрок «Матч ТВ».