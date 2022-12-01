Доку: Бельгии не повезло, сколько моментов было, чтобы выиграть этот матч

Полузащитник сборной Бельгиивысказался после ничьей с(0:0) и вылета с ЧМ-2022.

Команда Роберто Мартинеса заняла третье место в группе F и покинула турнир.

«Сколько у нас было моментов, чтобы выиграть этот матч. Но нам не повезло.

Проще всего, конечно, искать виновных в этом поражении. Думаю, что нам нужно взять ответственность за это поражение на себя.

Ведь сегодня не первый тур, сегодня был решающий матч. И мы не смогли выиграть. Это огорчает. Мы не показали своего максимума.

Не знаю, кто останется, а кто нет. Понятно, что с уходом тренера многое изменится. Посмотрим, что будет.

Надеюсь, что мы сможем использовать этот провал и извлечь какие‑то уроки из него», — сказал игрок «Матч ТВ».