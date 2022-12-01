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    Доку: Бельгии не повезло, сколько моментов было, чтобы выиграть этот матч

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    Полузащитник сборной Бельгии Жереми Доку высказался после ничьей с Хорватией (0:0) и вылета с ЧМ-2022.

    Жереми Доку
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    Жереми Доку

    Команда Роберто Мартинеса заняла третье место в группе F и покинула турнир.

    «Сколько у нас было моментов, чтобы выиграть этот матч. Но нам не повезло.

    Проще всего, конечно, искать виновных в этом поражении. Думаю, что нам нужно взять ответственность за это поражение на себя.

    Ведь сегодня не первый тур, сегодня был решающий матч. И мы не смогли выиграть. Это огорчает. Мы не показали своего максимума.

    Не знаю, кто останется, а кто нет. Понятно, что с уходом тренера многое изменится. Посмотрим, что будет.

    Надеюсь, что мы сможем использовать этот провал и извлечь какие‑то уроки из него», — сказал игрок «Матч ТВ».

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