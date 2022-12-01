ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Польша — ПортугалияДневник ЧМ-2022. Польско-мексиканский триллер, сбитый прицел Месси и неудачник Гризманн
  • 20:04
    • Хорватия разошлась миром с Бельгией и вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, бельгийцы вылетели
  • 19:53
    • Сборная Марокко обыграла Канаду и вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места группы F
  • 20:42
    • Роберто Мартинес объявил об уходе из сборной Бельгии
  • 18:55
    • Тренер сборной Дании: Игра команды была дерьмовой, и это моя ответственность
  • 18:13
    • Игроков «Зенита» и «Спартака» дисквалифицируют на шесть матчей Кубка России за драку
    Все новости спорта

    Сборная Марокко обыграла Канаду и вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места группы F

    Канада — Марокко: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Канады Сборная Марокко
    Сборная Марокко одержала победу над командой Канады в матче 3-го тура группы F чемпионата мира по футболу-2022, проходящего в Катаре.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет уже на 4-й минуте открыли марокканцы благодаря грубой ошибке голкипера Канады. Борян вышел за пределы штрафной и выбил мяч на Хакима Зиеша, который технично отправил мяч в пустые ворота.

    На 23-й минуте Хакими со своей половины поля сделал длинный заброс вперёд, Юссеф Эн-Несири выиграл забег на скорость у защитников, влетел в штрафную и пробил в нижний угол ворот.

    А на 40-й минуте канадцы отыграли один мяч благодаря автоголу. Адекугбе накрутил Хакими на фланге и прострелил во вратарскую Марокко, где защитник Наиф Агер подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.

    Футбол. ЧМ-2022. Группа F
    Канада — Марокко 1:2
    Голы: 0:1 Хаким Зиеш (4'), 0:2 Юссеф Эн-Несири (23'), 1:2 Наиф Агер (автогол) (40') Канада: Милан Борян, Алистер Джонстон, Стивен Витория, Камал Миллер, Сэм Адекугбе (Исмаэль Коне, 60'), Джонатан Осорио (Ричи Лария, 65'), Марк-Энтони Кайе (Атиба Хатчинсон, 60'), Альфонсо Дэвис, Тажон Бушанан, Кайл Ларин (Джонатан Дэвид, 60'), Жуниор Хойлетт (Дэвид Вутерспун, 76') Марокко: Софьян Буфаль (Закария Абухляль, 65'), Юссеф Эн-Несири, Хаким Зиеш (Абдерразак Хамдалла, 76'), Абдельхамид Сабири (Селим Амалла, 65'), Софьян Амрабат, Аззедин Унаи (Джавад Эль-Амик, 76'), Нуссайр Мазрауи, Ромен Сес, Наиф Агер, Ашраф Хакими (Яхья Жабране, 85'), Яссин Буну Предупреждения: Жуниор Хойлетт (7'), Джонатан Осорио (26'), Сэм Адекугбе (45 + 2'), Стивен Витория (84')

    Сборная Марокко с 7 очками вышла в 1/8 финала ЧМ-2022 с первого места в группе. Канада, проигравшая все три матча, замыкает квартет.

    Вторую путевку в плей-офф получила Хорватия (5 очков), третьими стали бельгийцы — 4.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Костариканцы попадут под «немецкую машину»
  • Коста-Рика — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.73
    •
  • «Фурия Роха» не заметит японцев
  • Япония — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сербия переиграет швейцарцев
  • Сербия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 1 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Коста-Рика — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Япония — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сербия — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Гана — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Южная Корея — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Камерун — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры