Канада — Марокко: счет матча 1:2, обзор голов

одержала победу надв матче 3-го тура группы F чемпионата мира по футболу-2022, проходящего в Катаре.

Счет уже на 4-й минуте открыли марокканцы благодаря грубой ошибке голкипера Канады. Борян вышел за пределы штрафной и выбил мяч на Хакима Зиеша, который технично отправил мяч в пустые ворота.

На 23-й минуте Хакими со своей половины поля сделал длинный заброс вперёд, Юссеф Эн-Несири выиграл забег на скорость у защитников, влетел в штрафную и пробил в нижний угол ворот.

А на 40-й минуте канадцы отыграли один мяч благодаря автоголу. Адекугбе накрутил Хакими на фланге и прострелил во вратарскую Марокко, где защитник Наиф Агер подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.

Футбол. ЧМ-2022. Группа F Канада — Марокко 1:2 Голы: 0:1 Хаким Зиеш (4'), 0:2 Юссеф Эн-Несири (23'), 1:2 Наиф Агер (автогол) (40') Канада: Милан Борян, Алистер Джонстон, Стивен Витория, Камал Миллер, Сэм Адекугбе (Исмаэль Коне, 60'), Джонатан Осорио (Ричи Лария, 65'), Марк-Энтони Кайе (Атиба Хатчинсон, 60'), Альфонсо Дэвис, Тажон Бушанан, Кайл Ларин (Джонатан Дэвид, 60'), Жуниор Хойлетт (Дэвид Вутерспун, 76') Марокко: Софьян Буфаль (Закария Абухляль, 65'), Юссеф Эн-Несири, Хаким Зиеш (Абдерразак Хамдалла, 76'), Абдельхамид Сабири (Селим Амалла, 65'), Софьян Амрабат, Аззедин Унаи (Джавад Эль-Амик, 76'), Нуссайр Мазрауи, Ромен Сес, Наиф Агер, Ашраф Хакими (Яхья Жабране, 85'), Яссин Буну Предупреждения: Жуниор Хойлетт (7'), Джонатан Осорио (26'), Сэм Адекугбе (45 + 2'), Стивен Витория (84')

Сборная Марокко с 7 очками вышла в 1/8 финала ЧМ-2022 с первого места в группе. Канада, проигравшая все три матча, замыкает квартет.

Вторую путевку в плей-офф получила Хорватия (5 очков), третьими стали бельгийцы — 4.