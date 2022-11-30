Самедов заявил, что Аргентина выйдет в плей-офф ЧМ

Бывший полузащитник сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа ЧМ между сборными Аргентины и Польши.

«Больше всего жду матча Аргентина — Польша, он очень интересный. Сможет ли Аргентина добиться нужного результата и выйти из группы? Думаю, что сможет.

Не только за счет Месси. У них сильная команда, индивидуально сильные футболисты, Месси — это как бонус.

Да, он показал с Мексикой и, в принципе, решил весь матч, сделал результат. Но в этой игре может и Ди Мария решить, и кто угодно», — приводит слова Самедова Газета.ru.

Сборная Аргентины в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира встретится с Польшей. В случае победы аргентинцы выйдут в плей-офф мундиаля.