Ван Дейк о победе над Катаром: Очевидно, что сегодня мы могли сыграть лучше

Защитник сборной Нидерландовпрокомментировал победу над Катаром (2:0) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира.

«Мы хотели укрепить уверенность в этом матче, и я думаю, что нам это удалось. Мы знали, что должны работать лучше, особенно после Эквадора. Понятно, что мы больше не можем позволить себе расслабиться.

Очевидно, что сегодня мы могли сыграть лучше, но мы мало пропустили и сумели закончить игру без пропущенных мячей. Ощущение, что мы можем и должны по-прежнему работать лучше. Может быть, этот этап турнира нас чему-то научит», — цитирует Foot Mercato ван Дейка.

Набрав 7 очков, Нидерланды закрепились на 1-м месте группы А и обеспечили себе место в плей-офф.

Следующим соперником голландцев станет вторая команда группы В.