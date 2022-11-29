Скалони: На кону матч, который позволит Аргентине квалифицироваться в 1/8 финала ЧМ

Лионель Скалони Фото: globallookpress.com
«Всегда хочется, чтобы следующая игра была самой важной. Наша философия: прошлое — это прошлое.
На кону матч, который может позволить нам квалифицироваться в 1/8 финала чемпионата мира, это самое важное.
Уровень игры? У нас сложилось впечатление, что нет ни одной команды, которая бы показала уровень игры намного выше всех остальных.
В матчах на выбывание всегда нужна доля везения. Побеждает необязательно лучшая команда или та, которая нанесла больше ударов по воротам.
Прежде всего мы должны пройти квалификацию. Потом посмотрим, с кем мы встретимся», — приводит слова Скалони L’Equipe.