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    Скалони: На кону матч, который позволит Аргентине квалифицироваться в 1/8 финала ЧМ

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    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказал мнение о предстоящем матче группового этапа ЧМ-2022 против команды Польши.

    Лионель Скалони
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    Лионель Скалони

    «Всегда хочется, чтобы следующая игра была самой важной. Наша философия: прошлое — это прошлое.

    На кону матч, который может позволить нам квалифицироваться в 1/8 финала чемпионата мира, это самое важное.

    Уровень игры? У нас сложилось впечатление, что нет ни одной команды, которая бы показала уровень игры намного выше всех остальных.

    В матчах на выбывание всегда нужна доля везения. Побеждает необязательно лучшая команда или та, которая нанесла больше ударов по воротам.

    Прежде всего мы должны пройти квалификацию. Потом посмотрим, с кем мы встретимся», — приводит слова Скалони L’Equipe.

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