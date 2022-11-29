Кан исключил переход Криштиану Роналду в «Баварию»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан заявил, что мюнхенский клуб не подпишет португальского вингера Криштиану Роналду.

Напомним, 37-летний форвард является свободным агентом после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

«Да, я могу это исключить. Конечно, нашим долгом было проверить, хорошо ли это подойдет. Но у нас есть четкая философия относительно нашего состава.

Мы все восхищаемся и любим Криштиану Роналду, но он не соответствовал бы нашим идеям», — сказал Кан Sky Sport.

Клуб Бундеслиги также был связан слухами с интересом к нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну. Сообщалось, что Кан хочет подписать контракт с капитаном сборной Англии.

«Кейн — очень хороший игрок, но есть много других хороших игроков. Например, Эрик Максим Шупо-Мотинг, который очень хорошо выступает.

И я много читал о слухах о том, что Оливер Кан хочет Гарри Кейна, и мы изучаем многих игроков, но я не думаю, что это нормально публично говорить об игроках, у которых есть контракт с другим клубом», — сказал бывший вратарь..