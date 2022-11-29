Нидерланды — Катар: счет матча 2:0, обзор голов

одержала победу над(2:0) в матче 3-го тура группы А чемпионата мира по футболу-2022.

Счет в матче был открыт на 26-й минуте. Обыгрались Гакпо и Классен слева от ворот на подступах к штрафной. Дави вывел Коди на оперативный простор в итоге, и тот прекрасным ударом низом поразил правый угол ворот сборной Катара.

На 49-й минуте Думфрис у правого края штрафной покатил мяч на Классена, который навесил в центр, где Хухи головой в прыжке срезал мяч к левой штанге. Депай опередил Мухаммада, быстро обработал мяч и резко пробил в ближний угол. Баршим здорово среагировал, отбив мяч, но Френки де Йонг выскочил из глубины из-за спины Мигела и добил в пустые ворота.

Футбол. ЧМ-2022. Группа A Нидерланды — Катар 2:0 Голы: 1:0 Коди Матес Гакпо (26'), 2:0 Френки де Йонг (49') Нидерланды: Андрис Нопперт, Юрриен Тимбер, Вирджил ван Дейк, Натан Аке, Дензел Дюмфрис, Мартен де Рон (Теун Коопмейнерс, 82'), Френки де Йонг (Кеннет Тейлор, 86'), Дейли Блинд, Дави Классен (Стивен Бергёйс, 66'), Мемфис Депай (Винсент Янссен, 66'), Коди Матес Гакпо (Ваутер Вегорст, 82') Катар: Акрам Афиф, Альмоез Али (Мохаммед Мунтари , 64'), Абдулязиз Хатем (Ахмед Алаэльдин, 85'), Ассим Мадибо (Карим Будьяф, 64'), Хасан Аль-Хайдос (Али Асад, 64'), Хомам Ахмед, Абделькарим Хассан, Буалем Хухи, Педру Мигел, Исмаиль Мохаммед ( Мусаб Ходер, 85'), Мешаль Баршам Предупреждение: Натан Аке (52')

В другом матче группы А Сенегал обыграл Эквадор со счетом 2:1. Таким образом, в плей-офф ЧМ-2022 вышли Нидерланды (7 очков), с первого места, и Сенегал, со второго (6 очков).

Календарь и таблица ЧМ-2022

Третью строчку в группе А занял Эквадор (4 очка), четвертый — Катар (0 очков).