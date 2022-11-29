Роналду поделился эмоциями после выхода Португалии в плей-офф ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалииотреагировал на победу над Уругваем (2:0) во 2-м туре группового раунда ЧМ-2022.

«Мы в плей-офф чемпионата мира! Отличная работа, команда! Столкнувшись с достойным соперником, мы показали свою силу и качество.

Давайте сделаем это снова! Мы сражаемся, и наша мечта все еще жива! Вперед, Португалия!» — написал Роналду на своей официальной странице в социальных сетях.

Сборная Португалии набрала 6 очков и гарантировала себе место в плей-офф ЧМ. Уругвая последний с 1 пунктом.

Календарь и таблица ЧМ-2022

В заключительном туре Корея сыграет против Португалии, а Гана — против Уругвая. Обе встречи пройдут 2 декабря.