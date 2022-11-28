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    Месси о поражении от Саудовской Аравии: Моя семья страдала. Матео ушел со стадиона в слезах, а Тиаго считал расклады

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    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, как его семья отреагировала на поражение от Саудовской Аравии (1:2) в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

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    Во втором туре аргентинцы выиграли у Мексики (2:0), в том числе благодаря голу Месси.

    «После первого матча мой сын Матео ушел со стадиона в слезах, а Тиаго посчитал расклады и сказал, что мы пройдем дальше, если победим в двух оставшихся играх.

    Моя семья страдала точно так же, как и все аргентинцы.

    Мы счастливы, теперь ситуация снова в норме. Выход в плей-офф сейчас зависит от нас», — приводит слова Месси Mirror.

    В заключительном туре группового этапа Аргентина сыграет со сборной Польши. Матч пройдет 30 ноября.

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