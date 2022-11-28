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    Куртуа: Пока мы не смогли показать свою лучшую игру

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    Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа ЧМ с Хорватией.

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    «Мы знаем, что Хорватия — отличная команда, у них есть талантливые игроки, которые очень организованы.

    Они хороши в контратаках, у хорватов практически нет недостатков.

    Этот матч будет похож на финал. Пока мы не смогли показать свою лучшую игру, если мы хотим победить, то мы должны это исправить», — приводит слова Куртуа Аlfredopedulla.com.

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