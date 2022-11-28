Куртуа: Пока мы не смогли показать свою лучшую игру

Вратарь сборной Бельгииподелился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа ЧМ с Хорватией.

«Мы знаем, что Хорватия — отличная команда, у них есть талантливые игроки, которые очень организованы.

Они хороши в контратаках, у хорватов практически нет недостатков.

Этот матч будет похож на финал. Пока мы не смогли показать свою лучшую игру, если мы хотим победить, то мы должны это исправить», — приводит слова Куртуа Аlfredopedulla.com.

Матч между сборными Хорватии и Бельгии состоится 1 декабря. Бельгийцы занимают 3-ю строчку в группе F с 3 очками в активе.