Куртуа: Пока мы не смогли показать свою лучшую игру

Тибо Куртуа Фото: globallookpress.com
«Мы знаем, что Хорватия — отличная команда, у них есть талантливые игроки, которые очень организованы.
Они хороши в контратаках, у хорватов практически нет недостатков.
Этот матч будет похож на финал. Пока мы не смогли показать свою лучшую игру, если мы хотим победить, то мы должны это исправить», — приводит слова Куртуа Аlfredopedulla.com.
Матч между сборными Хорватии и Бельгии состоится 1 декабря. Бельгийцы занимают 3-ю строчку в группе F с 3 очками в активе.