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    Сборная Бельгии проиграла команде Марокко на ЧМ-2022

    Бельгия — Марокко: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Бельгии Сборная Марокко
    Сборная Бельгии потерпела поражение от команды Марокко в матче 2-го тура группы F на чемпионате мира по футболу-2022, проходящем в Катаре.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 73-й минуте. Марроканцы заработали стандарт на левом фланге после фола Мёнье, Сабири закрутил мяч в бельгийские ворота, Сес чуть-чуть не добрался до мяча, но тот всё равно юркнул в ближний угол мимо Куртуа.

    А в компенсированное время убежали марокканцы в быструю атаку после дальнего выноса мяча Муниром. Мяч после пары скидок головой и рикошетов достался Зиешу, который ворвался справа в штрафную, ушел от защитника и прострелил к линии вратарской, а Абухляль в касание вколотил мяч под перекладину.

    Футбол. ЧМ-2022. Группа F
    Бельгия — Марокко 0:2
    Голы: 0:1 Абдельхамид Сабири (73'), 0:2 Закария Абухляль (90 + 2') Бельгия: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Тимоти Кастань, Тома Мёнье (Ромелу Лукаку, 81'), Амаду Онана (Юри Тилеманс, 60'), Аксель Витсель, Торган Азар (Леандро Троссард, 75'), Кевин Де Брёйне, Эден Азар (Дрис Мертенс, 60'), Миши Батшуайи (Шарль Де Кетеларе, 75') Марокко: Софьян Буфаль (Закария Абухляль, 73'), Юссеф Эн-Несири (Абдерразак Хамдалла, 73'), Хаким Зиеш, Аззедин Унаи (Джавад Эль-Амик, 78'), Софьян Амрабат, Селим Амалла (Абдельхамид Сабири, 68'), Нуссайр Мазрауи, Ромен Сес, Наиф Агер, Ашраф Хакими (Yahya Attia Attia Allah, 68'), Мунир Предупреждения: Амаду Онана (29'), Абдельхамид Сабири (90 + 5')

    Сборная Марокко поднялась на первое место в группе F (4 очка), а Бельгия опустилась на второе (3 очка).

    В третьем, заключительном туре, марокканцы сыграют 1 декабря с Канадой, а бельгийцы в этот же день с Хорватией. Обе игры начнутся в 18.00 мск.

    Позднее 27 ноября состоится еще один матч группы F между Канадой и Хорватией.

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