Иран требует ФИФА дисквалифицировать сборную США

Такая реакция руководителей иранского футбола последовала на то, что пресс-служба сборной США опубликовала фотографию иранского флага без изображения на нём эмблемы Исламской Республики.
Отмечается, что жалоба на представителей американской делегации отправлена в комитет по этике ФИФА.
Ранее представители США сообщили, что они приняли решение отказаться от изображения официального флага Ирана в знак поддержки женщин в Иране, борющихся за права человека.
Однако позже они все-таки удалили пост из некоторых соцсетей, а в Twitter добавили правильный флаг.