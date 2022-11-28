Иран требует ФИФА дисквалифицировать сборную США

Федерация футбола Ирана обратилась к ФИФА с требованием дисквалифицировать сборную США на 10 матчей за оскорбление достоинства страны, сообщает The Guardian

Такая реакция руководителей иранского футбола последовала на то, что пресс-служба сборной США опубликовала фотографию иранского флага без изображения на нём эмблемы Исламской Республики.

Отмечается, что жалоба на представителей американской делегации отправлена в комитет по этике ФИФА.

Ранее представители США сообщили, что они приняли решение отказаться от изображения официального флага Ирана в знак поддержки женщин в Иране, борющихся за права человека.

Однако позже они все-таки удалили пост из некоторых соцсетей, а в Twitter добавили правильный флаг.