«Крылья Советов» — «Факел»: счет матча 1:0, обзор гола

Самарскиеодержал домашнюю победу над воронежским(1:0) в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России.

Единственный мяч был забит на 66-й минуте. Глушенков по левой половине поля разогнал ответную атаку «Крыльев Советов» и выполнил передачу на правую половину поля.

Оттуда Коваленко сразу же выполнил передачу в радиус штрафной площади на Цыпченко, Дмитрий спокойно подработал мяч и точно пробил под левую штангу.

Футбол. Россия. Кубок Крылья Советов — Факел 1:0 Гол: 1:0 Дмитрий Цыпченко (66') Крылья Советов: Сергей Бабкин (Амар Рахманович, 73'), Александар Чиркович (Владислав Шитов, 73'), Роман Ежов, Фернандо Костанца (Георгий Зотов, 46'), Илья Гапонов, Максим Глушенков (Артём Соколов, 89'), Юрий Горшков (Роман Евгеньев, 84'), Александр Коваленко, Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Дмитрий Цыпченко Факел: Роман Акбашев (Алихан Шаваев, 64'), Ильнур Альшин, Хызыр Аппаев, Сергей Божин, Матвей Ивахнов (Максим Максимов, 46'), Kalinin I., Ираклий Квеквескири, Руслан Магаль, Владислав Мастерной (Георгий Гонгадзе, 79'), Евгений Морозов, Илья Свинов Предупреждения: Сергей Божин (24'), Матвей Ивахнов (29'), Ираклий Квеквескири (47'), Александр Солдатенков (52'), Роман Акбашев (56'), Ильнур Альшин (88'), Kalinin I. (90+2'), Иван Ломаев (90+5')

В итоге «Крылья Советов» с 12 очками заняли в группе B второе место (1. «Спартак», 3. «Зенит», 4. «Факел» (0)).

В раунде плей-офф самарцы в верхней сетке сыграют в 1/4 финала с одним из победителей в других группах («Урал», «Динамо», «Краснодар»), соперник определится жеребьевкой, которая состоится до 3 декабря.

Четвертьфинал состоится в следующем году и пройдет в два матча, первую игру «Крылья» проведут дома.