Агуэро: Я хочу почувствовать адреналин и эмоции на ЧМ

Бывший форвард сборной Аргентинывысказался по поводу атмосферы на чемпионате мира в Катаре.

Аргентинец отметил, что чемпионат мира способен объединить страны.

«Чемпионат мира так много значит для меня. Я был на трех, и это лучшее, что может случиться с игроком.

Люди любят чемпионат мира. Теперь и мне не терпится узнать, как фанаты испытают это на себе. Я хочу почувствовать адреналин и эмоции окружающих людей. Для меня это будет совершенно другой опыт.

Чемпионат мира по футболу способен объединить страны. На этот раз он проводится в Катаре, что дает людям возможность познакомиться с другими культурами, и это делает турнир еще более привлекательным.

Мы добиваемся прогресса с каждым чемпионатом мира», — цитирует слова Агуэро официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлиться до 18 декабря.