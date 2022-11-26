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    Агуэро: Я хочу почувствовать адреналин и эмоции на ЧМ

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    Бывший форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался по поводу атмосферы на чемпионате мира в Катаре.

    Серхио Агуэро
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    Серхио Агуэро

    Аргентинец отметил, что чемпионат мира способен объединить страны.

    «Чемпионат мира так много значит для меня. Я был на трех, и это лучшее, что может случиться с игроком.

    Люди любят чемпионат мира. Теперь и мне не терпится узнать, как фанаты испытают это на себе. Я хочу почувствовать адреналин и эмоции окружающих людей. Для меня это будет совершенно другой опыт.

    Чемпионат мира по футболу способен объединить страны. На этот раз он проводится в Катаре, что дает людям возможность познакомиться с другими культурами, и это делает турнир еще более привлекательным.

    Мы добиваемся прогресса с каждым чемпионатом мира», — цитирует слова Агуэро официальный сайт ФИФА.

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