Стойкович: Проиграть Бразилии не стыдно

Главный тренер сборной Сербииподвел итоги матча ЧМ-2022 с Бразилией (0:2).

«Мы знаем Бразилию, конечно. Но мы приехали в Катар с многочисленным проблемами, травмами ключевых игроков, в неподходящее время. Все это видно на поле. Мы не Бразилия с 200 миллионами жителей. Мы маленькая страна.

Атмосфера на стадионе была великолепной. Было очень приятно находиться на стадионе в этот вечер. Во втором тайме напряженность на поле была высокой. Мы дали бразильцам слишком много пространства, и наши игроки очень устали.

Я должен понять почему, потому что сейчас этого не понимаю. Мы должны подготовиться к следующим играм, чтобы стать намного лучше. Но проиграть Бразилии не стыдно», — цитирует Стойковича L'Equipe .

Календарь и таблица ЧМ-2022

В следующем туре Бразилия сыграет со Швейцарией, а Сербия встретится с камерунцами. Оба матча запланированы на 28 ноября.