Тиаго Силва стал самым возрастным игроком сборной Бразилии в истории ЧМ

Защитник «Челси»стал самым возрастным игроком сборной Бразилии в истории чемпионатов мира.

Как сообщает MisterChip, Силва в возрасте 38 лет и 63 дня отыграл за «селесао» весь матч против Сербии (2:0) и помог команде одержать победу в стартовом поединке.

Ранее рекорд по возрасту в бразильской команде принадлежал Джалма Сантосу (37 лет и 138 дней), который дважды поднимал над головой трофей чемпионатов мира (1958, 1962).

Примечательно, что сам Силва может улучшить свой показатель уже в последующих встречах. Однако новым автором рекорда может стать многолетний партнер Тиаго по сборной — защитник Дани Алвес, который в возрасте 39 лет также вошел в заявку на ЧМ-2022 в Катаре.