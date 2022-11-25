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    Скалони считает, что перед матчем с Мексикой у команды не должно быть никаких сомнений

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    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мыслями перед игрой с Мексикой во втором туре чемпионата мира.

    Лионель Скалони
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    Лионель Скалони

    «С эмоциональной точки зрения должна последовать незамедлительная реакция. Да, в первый день на тебя влияет этот удар, а потом нужно подняться. Этот состав способен на это.

    У меня нет сомнений в том, как команда подходит к игре. Мы оцениваем ситуацию, ищем альтернативные варианты для предстоящего матча, но не для нашего стиля игры. Изменения в составе возможны. Решение по этому вопросу мы примем сегодня.

    Мексика — очень хорошая команда. Как мы уже говорили, у нас очень ровная группа. У них очень четкие игровые идеи, это атакующая команда с отличным тренером.

    Но у нас есть свой стиль игры, и мы не должны в нем сомневаться. Да, можно получить удар, подобный тому, что нам нанесли на днях, но нам ясно, что нужно продолжать в том же духе и делать все то, что мы планировали перед игрой с Саудовской Аравией.

    Мы несем ответственность, так как за нами — вся страна, которая надеется, что у нас все сложится хорошо. Но мы абсолютно спокойны, потому что знаем, что любой игрок, который появится на поле, будет выкладываться до последней капли пота. В этом у нас никогда не будет сомнений.

    Эта команда будет бороться до последней секунды, чтобы перевернуть ситуацию. Должны показать, что мы в хорошей форме», — сказал Скалони.

    Напомним, что в первом туре группы С Аргентина проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2 и теперь занимает последнее место в квартете.

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